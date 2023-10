Magritte Museum heropent na zes maanden renoveren, inclusief reusachtige appel

Het museum opgedragen aan ’s lands meest beroemde surrealist stelt 29 nieuwe werken tentoon en behoudt ook na de renovatiewerken een intieme en dromerige sfeer. De renovatiewerken hebben in totaal zes maanden in beslag genomen, goed voor een kostprijs van zowat 450.000 euro. De kosten werden volledig gedragen door de KMSKB. Daarbij werden parketvloeren gerenoveerd, hersteld en geschuurd, is er overal ledverlichting geïnstalleerd en werden de muren voorzien van een nieuw likje verf. Al deze veranderingen moeten helpen om het elektriciteitsverbruik van het gebouw te verminderen. Daarbij volgen nog andere projecten in dezelfde zin, zoals het installeren van fotovoltaïsche panelen.

Ook het ophangsysteem voor de schilderijen is vernieuwd, net als het multimediasysteem, en het museum kreeg nieuwe camera’s om de veiligheid verder op te schalen.

Appel op het dak

De meest in het oog springende nieuwigheid van het museum staat op het dak van het neoklassieke hotel Altenloh, dat sinds 2009 het Magritte Museum huisvest. Een gigantische, groene appel werd op het dak van het museum geplaatst, zichtbaar voor menig Brusselaar.

«Het terugkerend symbool dat Magritte dierbaar was, is als bij toverslag op het dak van het Museum verschenen. Een knipoog naar het creatieve genie van ’s werelds beroemdste kunstschilder», aldus het museum.

Grootste collectie Magrittes

Ook worden 29 nieuwe werken van de meesterschilder in het museum tentoongesteld. Deze nieuwe werken zijn in bruikleen. Het Magritte Museum blijft zo de grootste collectie werken van de Belgische surrealist. De tentoonstelling is daardoor ook erg populair in het buitenland en voor toeristen. Meer dan zestig procent van de in totaal vier miljoen bezoekers aan het museum sinds 2009 komen uit het buitenland.

Nog renovaties voor KMSKB

Sara Lammens, algemeen directrice van het KMSKB is bijzonder tevreden met de renovatiewerken. «Na veertien jaar Magritte Museum en vier miljoen bezoekers werd het tijd om enkele zaken eens op te frissen en te renoveren. We wilden graag op korte termijn een relatief klein aantal opfrissingswerken doorvoeren, dus hebben we besloten het budget zelf te voorzien en door de teams van het musea te laten uitvoeren.»

Lammens zegt dat er nog grotere renovatieprojecten in de steigers staan, en dat niet enkel voor het gebouw waar het Magritte Museum in huist, maar voor alle gebouwen van het KMSKB in en rond het Museumplein en Koningsplein. Die grotere renovatieprojecten worden wél door de federale regering, en dan vooral door de Regie Der Gebouwen, gefinancierd.

Lees ook ARKET opent nieuwe flagshipstore in Brussel