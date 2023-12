Meer dan 80 procent van de vrouwen werd al lastiggevallen op straat: «Iedereen moet zich vrij kunnen bewegen zonder angst»

Zeker 83 procent van de vrouwen werd al lastiggevallen op straat. Dat blijkt uit een onderzoek van het internationale initiatief Stand Up Against Street Harassment bij duizend Belgische vrouwen. Vooral in Wallonië is het probleem groot, daar voelt bijna een kwart zich zelden of nooit veilig op de openbare weg. De respondenten vragen zwaardere straffen voor daders.

Sinds de spraakmakende documentaire ’Femme de la rue’ in 2012 het probleem van straatintimidatie in Brussel in de kijker zette, heeft de overheid enkele maatregelen ingevoerd. Toch schieten die nog tekort, vindt documentairemaakster Sofie Peeters, die vandaag woordvoerder is van de vzw Blijf Van Mijn Lijf. Brussel schrijft nu boetes van 250 euro uit voor straatintimidatie, maar die worden vooral uitgedeeld aan mensen die de politie beledigen. Met de Seksismewet werd straatintimidatie in 2014 ook in de rest van België strafbaar, maar voor de organisatie is het niet duidelijk of dat in de praktijk ook wordt toegepast.

Daarom werpen initiatiefnemers Right to Be en L’Oréal Paris in samenwerking met Blijf Van Mijn Lijf hun kerstlicht op het probleem met de actie ’All I want for Christmas is safer streets’. Vanaf vrijdag staat de kerstverlichting in de Kruidtuinstraat in Sint-Joost-ten-Node in het teken van straatintimidatie tegen vrouwen.

97% van de vrouwen vermijden plaatsen

Want terwijl slechts de helft van de slachtoffers naar de politie stapt, werd een vijfde van de vrouwen in België en een derde in Brussel al eens achtervolgd op straat. Negen op de tien vrouwen vermijden daarom plaatsen of tijdstippen, passen hun kleding aan of bellen iemand. Onder de 34 jaar is dat zelfs 97%.

«Deze onthutsende cijfers onderstrepen de dringende behoefte aan gerichte interventies en gezamenlijke inspanningen om een veiligere en meer respectvolle publieke sfeer voor vrouwen te creëren», aldus Peeters. «Iedereen heeft het recht om zich vrij te kunnen bewegen zonder angst.»

