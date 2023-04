Meer prostaatkanker in West-Vlaanderen en meer long- en leverkanker in Wallonië: hoe komt dat?

In navolging van Nederland, waar ze sinds begin dit jaar over een digitale kankeratlas beschikken, komt Eos naar buiten met een eigen officieuze kankeratlas in ons land. Die is opgesteld op basis van de meest recente data van de Stichting Kankerregistraties. Die verwerkte de cijfers van alle nieuwe kankerdiagnoses tussen 2016 en 2020 en maakte ook kaartjes waarop te zien is waar welk type kanker het meest voorkomt.