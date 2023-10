MIVB en Brussels gewest investeren in opvang daklozen en druggebruikers metrostations

«Het probleem ondermijnt zo de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer», zegt MIVB. «Bovendien vormen het metroverkeer in de tunnels en de aanwezigheid van 900 volt daarin een reëel risico voor het rondzwervende en verslaafde publiek, maar ook voor de kritieke infrastructuur zelf die aanwezig is in ondergrondse stations. Tot slot is het metronetwerk geen plek waar de sociale diensten zwervers of verslaafden op een goede, menselijke manier kunnen opvangen», zegt de vervoersmaatschappij.