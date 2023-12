Mobiel stalkingalarm nu in heel België beschikbaar

Het mobiel stalkingalarm, dat slachtoffers van huiselijk geweld toelaat om in bedreigende situaties discreet de politie te waarschuwen, is in heel België uitgerold. Dat meldt staatssecretaris voor Gendergelijkheid Marie-Colline Leroy.

Het mobiel stalkingalarm geldt als beschermende maatregel. In 2019 werd het via een proefproject gelanceerd waarbij de politiezone Gent en het parket van Oost-Vlaanderen betrokken waren. Geleidelijk werd het over het hele land uitgerold, donderdag kregen ook medewerkers van het parket van Bergen en van de plaatselijke politie een opleiding. Het alarm werd voor de zomer ook opgenomen in de ’stop feminicide’-wet.

«Vermindert het risico van geweld»

«Ons doel is om het aantal feminicides in België geleidelijk aan terug te dringen tot nul. Het mobiel stalkingalarm is een van de instrumenten en helpt een snellere politie-interventie mogelijk te maken», zegt Leroy. «Dit apparaat vermindert het risico op geweld en verbetert dus de bescherming van de slachtoffers. Ik ben blij dat het mobiel stalkingsalarm nu landelijk is ingevoerd.»

Bluetooth

Een mobiel stalkingalarm houdt in dat een alarmknop via Bluetooth verbonden is met de smartphone van het slachtoffer. Door in bedreigende situaties op de knop te drukken, waarschuwt het slachtoffer discreet het Informatie- en Communicatiecentrum (CIC) van de politie. Het CIC kan dan snel de betrokken politiezone informeren.

Tussen de start van het project in 2019 en het einde van deze maand hebben 120 slachtoffers een mobiel stalkingalarm gekregen, vooral daar waar het project voor het eerst werd ingezet (Oost- en West-Vlaanderen). De andere gebieden werden pas in 2023 uitgerust.

In totaal vonden er 40 interventies plaats met een kortere interventietijd dan anders. Dit resulteerde in 10 arrestaties. Op basis van de eerste evaluaties van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) voelde 89,6 procent van de slachtoffers die een alarm gebruikten zich aanzienlijk veiliger.

