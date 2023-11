Mobiel stalkingsalarm nu ook in Halle-Vilvoorde ingevoerd

Om stalking in een intrafamiliale context efficiënter aan te pakken, besliste Justitie om een nieuwe beveiligingsmaatregel in te voeren: het mobiel stalkingalarm. Na een succesvol pilootproject in de Gentse politiezone in 2019, is het alarm in samenwerking met het openbaar ministerie in 2022 uitgerold in de provincies Oost- en West-Vlaanderen. Eerder dit jaar volgden Antwerpen, Brussel, Limburg en nu ook Vlaams-Brabant.