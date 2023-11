Moeder van Conner Rousseau reageert op ontslag: «Het gaat niet goed met hem»

Vrijdagavond nam Conner Rousseau ontslag als voorzitter van Vooruit, na enkele turbulente weken. Dat komt binnen, zegt Geerts aan VRT: «Het gaat momenteel niet goed met hem. Hij is altijd heel hard blijven werken en hij is heel professioneel geweest tot en met de persconferentie, maar daarna komt natuurlijk alles naar boven», klinkt het. «Niet alleen die zatte nacht, maar een heel jaar, je geaardheid waar je nog alle dagen verwensingen over krijgt. En ook het verdriet dat ons gezin wordt aangedaan, dat moet allemaal een plaats krijgen.»

Beschuldigingen seksueel grensoverschrijdend gedrag

Ze benadrukt dat het een zwaar jaar was voor de 31-jarige politicus. Vooral de beschuldigingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag, die naar buiten kwamen vlak na zijn coming-out, hakten erin. «Het is eind vorig jaar begonnen met mensen uit onze privéomgeving die gebeld werden over allerlei verhalen. Dat geeft onrust. Dan kwamen er bedreigingen. Op de Nieuwjaarsreceptie kom je aan als mama, er staan agenten met honden, dan voel je je even niet goed. De vermeende klachten, inhoudelijk waren we er vrij gerust in, je weet: het zijn verhalen. Maar bij de derde klacht, je hoort dat op het nieuws en je weet zelf van niets. Dat blijft toch wel allemaal hangen.»