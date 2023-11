Molenbeek opent eerste antidiscriminatieloket van België

Het gaat om een voorstel van gemeenteraadsleden Hind Addi (PVDA) en Khalil Boufraquech (PS), dat de gemeenteraad woensdag heeft goedgekeurd. Het lokale loket zal twee belangrijke functies hebben. Enerzijds moet het slachtoffers van discriminatie helpen om een klacht in te dienen. Het loket zal de slachtoffers daarvoor horen en ze doorverweijzen naar de bevoegde diensten, zoals de politie, Unia, enz. Daarnaast is het de bedoeling dat de gemeente een lijst opstelt van alle gevallen van discriminatie die door Molenbeekse inwoners zijn gemeld. Die lijst gaat ze dan doorsturen naar de bevoegde regionale autoriteiten.

«Het laatste rapport van Unia over discriminatie in Brussel windt er geen doekjes om: er is een reëel probleem van discriminatie op de huurmarkt», zegt Addi. «Als lokale overheid kunnen we niet gewoon toekijken. We moeten de slachtoffers steunen en helpen. Via het antidiscriminatieloket kunnen slachtoffers discriminatie melden. Daar kunnen ze worden doorverwezen naar de relevante antidiscriminatiediensten en ondersteund worden.»