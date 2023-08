Natte maand juli deed grondwaterpeil flink stijgen

Juli was nat en somber. Er viel in Vlaanderen beduidend meer neerslag dan normaal. In Ukkel noteerde het KMI 131,1 mm neerslag, dat is 70% meer dan de normale waarde van 76,9 mm voor de huidige referentieperiode van 30 jaar (1991-2020). In diezelfde periode waren er in de maand juli nooit meer neerslagdagen dan de 21 natte dagen in de afgelopen maand.