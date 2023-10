Nooit eerder zoveel leerkrachten in Vlaanderen

Toch is er nog steeds sprake van een nijpend tekort. Een officieel cijfer daarvan bestaat niet. Uit een bevraging van het GO! onderwijs blijkt wel dat het aantal niet-ingevulde vacatures dit jaar met 28% daalde. De 514 scholen die aan de bevraging deelnamen, meldden in september 407 openstaande vacatures, terwijl dat er in dezelfde periode vorig jaar nog 567 waren. Het Katholiek Onderwijs heeft nog geen bevraging georganiseerd.

Uit de cijfers van Statistiek Vlaanderen vallen nog andere zaken af te leiden. Zo was vorig schooljaar 74% van alle voltijdse equivalenten een vrouw. 75% van het onderwijspersoneel was vastbenoemd. Er werden bijna 62.500 voltijdse equivalenten geteld in het gewoon basisonderwijs en bijna 64.800 in het gewoon secundair onderwijs. In het buitengewoon basis- en secundair onderwijs ging het telkens om ongeveer 10.100 voltijdse equivalenten.