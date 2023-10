Nu ook Belgisch wet: vanaf 2024 heeft elke gsm dezelfde oplader

Het Europees Parlement zette vorig jaar het licht op groen voor de invoering van een universele lader voor smartphones en andere kleine elektronica. Vanaf eind 2024 moeten die toestellen verplicht met een USB-C-poort uitgerust zijn. De federale regering keurde nu een wetswijziging goed waardoor de maatregel volgend jaar ook in ons land van kracht gaat. «In winkels zie je meer en meer telefoons liggen met allemaal dezelfde zogenaamde usb-poort type c. Onze wetswijziging zorgt er nu voor dat élke winkel in ons land alleen telefoons zal verkopen met die poort», bevestigt minister De Sutter (foto). «Voortaan geen gedoe meer over wie welk kabeltje heeft om een telefoon op te laden. Dit maakt het leven van consumenten gemakkelijker.»

«Schuif vol opladers»