Apple integreert universele oplader in nieuwe iPhone

«USB-C is de algemeen aanvaarde standaard geworden», aldus Kaiann Drance, vicevoorzitter van het Californische technologiebedrijf, bij een jaarlijks marketingevent. Apple heeft zich lang verzet tegen de Europese wet.

Europese wetgeving

Een Mac (computer), iPad (tablet), iPhone of zelfs de draadloze oordopjes AirPods pro van de tweede generatie kunnen voortaan met dezelfde kabel worden opgeladen. «En als de batterij van je AirPods of die van je Apple Watch (uurwerk) te zwak is, kan je die rechtstreeks opladen vanaf je iPhone», aldus Kaiann Drance van Apple.