Ondanks beloofde besparingen geven partijen zichzelf meer geld

De federale subsidies die alle politieke partijen samen opstrijken, stijgen tot 36,4 miljoen euro. In 2024 komt er zo opnieuw 2,5% extra bij, nadat er dit jaar al een stijging van 3,2% was. Nochtans had de federale regering eind 2022 beslist om die budgetten jaarlijks met 1,11% te verlagen. Omgerekend zou dat een besparing van bijna 2 miljoen euro opleveren. Maar die besparing smelt weg als sneeuw voor de zon, omdat de partijsubsidies automatisch geïndexeerd worden - net zoals dat voor lonen en uitkeringen het geval is.

Via verschillende wegen komt er heel wat extra geld in de kas van de partijen terecht: in totaal minstens 61 miljoen euro alleen al uit de federale begroting. Meest opvallende stijger is het budget voor politiek personeel in de Senaat, dat in 2024 met liefst 14,7% toeneemt.