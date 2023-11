Extreemrechtse partij PVV wint overtuigend verkiezingen in Nederland

De nieuwe projectie is, in tegenstelling tot de exitpolls, gebaseerd op de werkelijke verkiezingsresultaten. De prognose baseert zich op bijna 30 procent van de stemmen.

De tendens loopt wel gelijk. De PVV van Geert Wilders stevent af op een verrassend grote winst en lijkt 36 zetels binnen te halen. Dat is meer dan een verdubbeling in vergelijking met de 17 zetels bij de vorige parlementsverkiezingen in Nederland, in maart 2021.

De linkse alliantie GroenLinks-PvdA staat voorlopig op 25 zetels. In 2021 hadden de twee partijen, die toen nog apart opkwamen, opgeteld 17 zetels behaald.

De grootste verliezers

Opmerkelijk is ook dat BoerBurgerBeweging (BBB) in de prognose terugzakt naar 5 zetels. In de exitpoll werden nog 7 zetels toegedicht aan die partij. De ouderenpartj 50Plus stond in de exitpoll nog op één zetel, maar is die in deze voorlopige prognose kwijtgeraakt.