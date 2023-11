Wie is de nieuwe Argentijnse president Milei, de ‘Trump van de Pampa’?

Javier Milei, ultraliberaal en populist, wordt vanaf 10 december de nieuwe president van Argentinië. Zijn tegenkandidaat Sergio Massa, de huidige minister van Economie, heeft zondagavond zijn nederlaag in de tweede ronde erkend en Milei gelukgewenst. Wie is de extreemrechtse Milei, die vaak in een adem met Trump genoemd wordt?

Met bijna alle stemmen geteld, blijft Milei op meer dan 55% van de stemmen, tegen slechts 44,24% voor zijn tegenstander Sergio Massa. In een eerste speech als president vanuit zijn campagnehoofdkwartier in Buenos Aires, verklaarde hij dat hij wil werken aan de heropbouw van Argentinië. Hij zei ook dat er met zijn overwinning «een einde komt aan de decadentie». «Het is gedaan met het model van de politieke kaste dat leidt tot verarming; vandaag kiezen wij voor het model van de vrijheid, om opnieuw een wereldmacht te worden».

De nieuwe president lijkt een schoktherapie te willen toepassen, want volgens hem is er geen plaats voor geleidelijke of halfslachtige maatregelen. «We weten dat er mensen zullen zijn die zich gaan verzetten, die het systeem van priviliges zullen willen behouden, maar dit verarmt de meerderheid. Ik waarschuw hen: alles wat binnen de wet gebeurt is toegelaten, maar niets buiten de wet», klonk het.

Wie is Milei?

De verkiezingen werden overschaduwd door de economische crisis in Argentinië: zo bedraagt de de inflatie er meer dan 140%. Populist Milei kon profiteren van het ongenoegen bij de bevolking en zag zijn populariteit gestaag toenemen. Hij wil onder meer de centrale bank afschaffen, de Argentijnse peso inruilen voor de veel stabielere dollar, de openbare uitgaven intomen en privatiseringen doorvoeren in het onderwijs en het gezondheidssysteem. Dat Milei de overheidsuitgaven wil kortwieken, verduidelijkte hij tijdens zijn campagne door met een kettingzaag te zwaaien. Ideologisch wordt hij in het populistische kamp van de Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro en de Amerikaanse ex-president Donald Trump gesitueerd. Net als de twee voormalige presidenten wil Milei afrekenen met de traditionele politieke klasse.

Milei uitte in aanloop naar de verkiezing ook zijn wantrouwen voor het Argentijnse kiessysteem. Volgens hem hebben er ongeregeldheden plaatsgevonden tijdens de eerste stemronde «die twijfels oproepen over het resultaat».

Tegenstanders van de extreemrechtse presidentskandidaat verwezen regelmatig naar de mogelijk wankele mentale gezondheid van Milei. Zijn biograaf, Juan Luis González, zei in de Argentijnse krant La Nación dat de presidentskandidaat gelooft dat hij met zijn overleden hond en God kan communiceren. De auteur die de biografie de titel ’El Loco’ (de gek) gaf, noemde de mentale instabiliteit van de tv-econoom zorgwekkend.

Recessie

Argentinië heeft de derde grootste economie van Latijns-Amerika, maar het land is al jaren de zieke man van het continent. Het land dreigt dit jaar af te stevenen op een zoveelste recessie. Al meer dan een decennium kampen de Argentijnen met een torenhoge inflatie, waardoor de peso zo goed als niets waard is. De staat kampt met een enorme schuldenberg en 40% van de bevolking leeft in armoede.

