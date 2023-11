Poetin neemt deel aan virtuele G20-top

Poetin, tegen wie het Internationaal Strafhof een aanhoudingsbevel heeft uitgevaardigd wegens oorlogsmisdaden, is al twee jaar op rij niet ingegaan op de uitnodiging om de G20-top fysiek bij te wonen. Hij nam ook niet deel via videocall. In augustus liet hij zich vertegenwoordigen door zijn minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov op de BRICS-top in Zuid-Afrika.