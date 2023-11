Opniew stakingen in supermarktdepots

Andere focus

Daarom lag de focus van de acties deze keer op stakersposten en het overtuigen van werkwilligen om mee actie te voeren. Volgens Rosseel gebeurde dat vooral bij de distributiecentra van de Colruyt-groep, onder meer in Halle, Mechelen, Gellingen en Woelingen.

Colruyt bevestigt dat het vorige week deurwaarders heeft ingezet, maar wil daar verder niets over kwijt. Volgens woordvoerster Hanne Poppe hoeven klanten geen lege rekken te vrezen, omdat de retailer voorbereid was op de acties.

Onderhandelingen

De stakingen bij de supermarktdepots zijn het gevolg van de in het slop zittende onderhandelingen met de werkgevers over een koopkrachtpremie in de sector. De vakbonden willen een premie van 250 euro voor alle personeelsleden, en bijkomend overleg op bedrijfsniveau, terwijl het voorstel van de werkgevers volgens de bonden neerkomt op nog geen 150 euro premie voor twee derde van de arbeiders. Donderdagnamiddag vindt nieuw overleg plaats.