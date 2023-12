Paus Franciscus komt volgend jaar naar België

Paus Franciscus heeft zijn voornemen aangekondigd om België in 2024 te bezoeken. Dat meldde de officiële nieuwswebsite Vatican News woensdagochtend. Het bezoek van paus Franciscus aan België in 2024 zal in het teken staan van de 600ste verjaardag van de KU Leuven en de UC Louvain. De twee universiteiten vieren dat jubileum in 2025.

Tijdens een interview met de Mexicaanse televisie Nmas gaf de paus aan dat België, samen met Argentinië en Polynesië, een van de drie landen is die hij volgend jaar wil bezoeken.

Koning Filip en koningin Mathilde nodigden de paus afgelopen september uit voor de viering van 600 jaar KU Leuven tijdens het academiejaar 2024-2025. Ze deden dat tijdens hun privéaudiëntie met de paus in het Vaticaan, geeft Kerknet.be, de website van de katholieke Kerk, woensdag aan.

Een concrete datum voor het bezoek is er nog niet. De bisschoppenconferentie werkt het programma uit samen met beide universiteiten, de overheden en de Vaticaanse diensten. Het zal wellicht gaan om een bezoek van een of twee dagen, stelt Geert De Kerpel, de woordvoerder van de bisschoppenconferentie. Volgens de Franstalige woordvoerder ligt een bezoek in de maand september het meest voor de hand.

Reactie KU Leuven

«Het is veelbelovend en hartverwarmend», reageert rector van Ku Leuven LucSels op het nieuws. «We wisten via de bisschoppen dat er een sterke interesse was om naar België te komen. Maar dat het bezoek er ook effectief komt, is plots heel concreet geworden. Dit brengt alles in een stroomversnelling, al beseffen we tegelijkertijd dat we rekening moeten houden met de wisselende gezondheidstoestand van de man.»

Er gaat een grote openheid uit van de paus, vindt de KU Leuven-rector, die het mogelijk maakt om met hem in gesprek te gaan over verschillende maatschappelijke vraagstukken, zowel binnen als buiten de kerk. «Het is een kans om het met hem te hebben over vluchtelingen, over duurzaamheid, over geopolitieke conflicten», zegt Sels. «En ook over de problemen in de kerk zelf.»

Bijna dertig jaar geleden

Het laatste bezoek van een paus aan België dateert van 1995, toen Johannes Paulus II kwam voor de zaligverklaring van Pater Damiaan. Zijn bezoek beperkte zich tot Brussel. Tien jaar eerder, in 1985, had dezelfde paus een langer bezoek aan ons land gebracht, waarbij hij Leuven, Namen, Beauraing, Antwerpen, Banneux, Luik en Mechelen bezocht.

Zijn opvolger Benedictus XVI heeft België tijdens zijn pontificaat nooit bezocht.

