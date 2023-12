Texaanse vrouw mag geen abortus ondergaan, ondanks dat foetus niet levensvatbaar is

Een vrouw die een rechtszaak had aangespannen tegen de abortuswetgeving in de staat Texas, heeft de staat moeten verlaten om een abortus te ondergaan. Dat melden haar advocaten. De foetus was niet levensvatbaar.

De 31-jarige Kate Cox draagt een foetus met de genetische afwijking trisomie 18. Kinderen met trisomie 18 overlijden meestal in de baarmoeder of kort na de geboorte. «Hoewel de foetus geen overlevingskans heeft en een voortzetting van de zwangerschap de gezondheid van de vrouw zou bedreigen, kan ze geen abortus laten uitvoeren in Texas», zo maakte het Centre for Reproductive Rights, de vereniging die de zwangere vrouw bijstaat in de rechtszaal, maandag bekend.

De vrouw had vorige week een rechtszaak aangespannen tegen de strenge abortuswetgeving in Texas en won haar zaak aanvankelijk in een rechtbank in Austin. Het Hooggerechtshof van de staat vernietigde de beslissing echter.

«De juridische onzekerheid van de afgelopen week was een hel voor Kate», vertelt Nancy Northup, voorzitter van het Centre for Reproductive Rights. «Ze is verschillende keren naar de spoedafdeling moeten gaan en kon niet langer wachten om de staat te verlaten.»

Roe v. Wade

In 2022 vernietigde het Amerikaanse Hooggerechtshof het arrest Roe v. Wade, dat sinds 1973 het recht op abortus voor alle Amerikaanse vrouwen garandeerde, en verleende het elke staat de vrijheid om zelf wetgeving ter zake aan te nemen. Texas maakte meteen werk van een van de strengste abortuswetten van de VS.