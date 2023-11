Radio luisteren doen we bijna voor de helft digitaal

Zo goed als de helft (49 procent) van het radio luisteren gebeurt vandaag via digitale weg. Vooral DAB+ trekt een steeds grotere koek van de luistertijd naar zich toe. Dat blijkt uit tweejaarlijks onderzoek uitgevoerd door Ipsos, in opdracht van Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (cd&v).

In 2021 namen digitale kanalen, zoals DAB+, het internet en digitale tv, nog 41 procent van het luistervolume voor hun rekening. In de leeftijdsgroep van 25 tot 44 jaar verloopt al 60 procent van de totale luistertijd digitaal, in de leeftijdsgroep van 18 tot 54 jaar 56 procent. Enkel de 65-plussers blijven met een luistervolume van 32 procent nog wat achter.

Met een stevige groei van 19 procent (2021) naar 30 procent wint vooral DAB+ aan populariteit. DAB+ is zo de grote aanjager in de switch van FM naar digitaal. Zowel thuis, op het werk, maar vooral ook in de auto - met een opvallende stijging van 34 naar 48 procent - wordt steeds meer DAB+ geluisterd. Waar twee jaar geleden 40 procent van de Vlamingen een DAB+ toestel had, is dit vandaag de dag 52 procent.

«We hebben al verschillende maatregelen genomen om digitale radio te stimuleren. Denk maar aan de verplichting voor radioapparatuur om digitale radiosignalen te kunnen ontvangen, of het belang van digitalisering bij de erkenning van drie landelijke FM-frequenties. Ik ben dan ook tevreden om te zien dat de inspanningen hun vruchten afwerpen», onderstreept minister Dalle. «Zowel de bekendheid als het gebruik van digitale radio is toegenomen, en dat over alle doelgroepen heen. Hiermee komt de afschakeling van FM-uitzendingen steeds dichterbij.»

