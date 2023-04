Rente gaat blijven stijgen tenzij loongroei en kerninflatie verminderen

«Het zou me niet verbazen als we op een gegeven moment naar 4 procent moeten», zegt Wunsch. Hij meent dat investeerders monteel nog de kosten voor het lenen van geld onderschatten. Beleggers rekenen op een verhoging van de ECB-rente tot iets boven de 3,75 procent.

Pauze nog niet in zicht

«We wachten tot de loongroei en de kerninflatie naar beneden gaan, voordat we aankomen op het punt waar we (de rentestijgingen) kunnen pauzeren», vervolgt Wunsch, die deel uitmaakt van de raad van bestuur van de ECB.

«Het is niet zo dat ik van verhogingen hou», aldus Wunsch. «Ik ben absoluut geen fetisjist. Ik ga de rente niet verhogen - zelfs niet in een recessie - alleen maar omdat we 2,3 procent of 2,1 procent inflatie hebben in de tweejaarsprognose. Maar ik zie de inflatiecijfers nog niet de goede kant op gaan.»