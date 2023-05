Reuzenmiereneter geboren in Zoo Planckendael

Reuzenmiereneters komen in het wild voor in Centraal- en Zuid-Amerika, waar ze als «kwetsbaar» geclassificeerd staan vanwege habitatverlies. De dieren geraken zelfs vaak verbrand wanneer rietsuikerplantages worden geoogst. Zoo Planckendael neemt deel aan het internationaal kweekprogramma voor de soort.

Eerste jong voor het koppel

Het koppeltje Tikaya en Advent woont al acht jaar in Zoo Planckendael, maar nu pas is er een eerste jong. De reuzenmiereneter plant zich dan ook niet zo gemakkelijk voort in gevangenschap, stelt het dierenpark. «Het zijn heel speciale en fragiele dieren, die de juiste verzorging en omgeving nodig hebben», klinkt het. Met hun vreemde, lange snuit en kleverige tong zijn ze wel steeds een populaire attractie in dierentuinen.