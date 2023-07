Ruim helft slachtoffers bij Zorgcentra na Seksueel Geweld zijn kinderen en studenten

Kwetsbare groepen

Dit najaar komt er alvast een sensibiliseringscampagne rond seksueel geweld en de rol van de centra, onder de vleugels van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Die campagne zal zich in het bijzonder richten op minderjarigen (een derde van de slachtoffers is minderjarig), jongeren (de gemiddelde leeftijd van de slachtoffers is 24 jaar) en mensen zonder papieren, die gelden als een bijzondere kwetsbare groep die bovendien te weinig kennis heeft over de zorgcentra.