Ruim veertig gemeenten maken straten vrij op Autovrije Zondag

In totaal organiseren 48 gemeenten dit jaar een autoloze zondag, waarvan de meesten op 17 september. «En dat mogen er gerust veel meer worden», zegt Sander Vanderstraeten van Mobiel 21. «Ik zou alle burgemeesters en schepenen willen aanmoedigen om ambitie te tonen. Zeker met de klimaatdoelstellingen in het achterhoofd is een Autovrije Zondag een ‘no-brainer’.»