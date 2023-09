Ryanair-piloten staken 14 en 15 september opnieuw

Sinds het begin van de zomer legden de in België gevestigde piloten al het werk neer tijdens de weekends van 15-16 juli en 29-30 juli, en op 14 en 15 augustus. De nieuwe datum is niet lukraak gekozen: op 14 september is bij Ryanair een algemene aandeelhoudersvergadering gepland.

Ryanair wil dat piloten klachten intrekken

Enkel Charleroi

Wet respecteren

Midden augustus vroegen CNE, ACV Puls en de pilotenvereniging BeCA de federale en de Waalse regering nog om snel in actie te schieten tegen de luchtvaartmaatschappij. Volgens hen respecteert Ryanair de Belgische wetgeving niet, ondanks beloftes van de directie na een reeks stakingen in 2018. «Vijf jaar later is Ryanair hervallen in oude gewoontes en betwist het nu de legitimiteit van die wetgeving», klonk het in een open brief aan premier Alexander De Croo (Open Vld) en Waals minister-president Elio Di Rupo (PS). Daarop kwam volgens Lebbe geen reactie. En ACV-secretaris Hans Elsen klaagde onlangs nog de gerechtelijke stilstand in het dossier aan.