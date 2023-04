SCHATTIG! Moormaki geboren in Zoo Planckendael

In Zoo Planckendael is onlangs een moormaki geboren. Dat heeft het Mechelse dierenpark dinsdag bekendgemaakt. De geboorte is niet alleen goed nieuws voor de bezoeker, maar ook voor het kweekprogramma van de kwetsbare diersoort.

De moormaki of zwarte lemuur is een bedreigde soort die in het wild enkel voorkomt op het Afrikaanse eiland Madagaskar. Daar wordt zijn voortbestaan echter bedreigd door habitatverlies (door houtkap), stroperij en illegale dierenhandel. Zoo Planckendael neemt deel aan het kweekprogramma dat een reservepopulatie in stand wil houden.

Geslacht onbekend

Het nieuwe jong is de derde nakomeling voor het koppel Kimmie en Oreo. Zij kregen in 2021 al een meisje, Wifi, en in 2022 volgde haar zusje Xhuna. Het waren de eerste geboortes van moormaki’s in Zoo Planckendael ooit. Het geslacht van het derde jong is nog niet geweten, omdat het nog - zoals gebruikelijk - de hele tijd aan zijn of haar moeder hangt.

«Het jong is op dit moment nog grijszwart, een perfecte camouflagekleur, maar de kleur van een moormaki kan nog tot vier à acht weken na de geboorte veranderen», zegt een verzorger. «Wordt het dier net zoals vader Oreo zwart, dan is het een mannetje. Gaat het eerder in de koperkleurige richting met extra witte pluimpjes aan de oren? Dan is het een vrouwtje, net zoals Kimmie.»

De naam van het diertje zal zoals alle borelingen van dit jaar in Planckendael beginnen met een Y. Het publiek kan stemmen over de suggesties die de verzorgers deden, al hangt het resultaat dus nog wel af van het geslacht.