Schietpartij in Brussel: 4 gewonden, waaronder medewerkster Zweedse partij

Bij een schietpartij op de Gulden Vlieslaan in Brussel zijn woensdagavond vier gewonden gevallen, van wie er een in levensgevaar verkeert. Bij de gewonden is een Zweedse vrouw die aan de slag is als medewerkster van de Zweedse Gematigde Uniepartij (‘Moderaterna’). Zo bericht SVT, de Zweedse publieke omroep, op basis van informatie van het Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens de politie en burgemeester Christos Doulkeridis van Elsene zijn er momenteel geen aanwijzingen dat het om terrorisme gaat. Dat wordt ook bevestigd door het Brusselse parket, dat een gerechtelijk onderzoek heeft geopend voor poging tot doodslag.