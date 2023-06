Scholen schrappen examens door lerarentekort

Bijna 300 directeurs werkten mee aan een bevraging: 221 uit het basisonderwijs en 47 uit het middelbaar. De resultaten tonen dat er nog geen licht aan het einde van de tunnel is in de strijd tegen het lerarentekort. Zes op de tien scholen hebben momenteel vacatures openstaan.

In basisscholen lossen ze dat probleem doorgaans op door zorgleerkrachten voor de klas te zetten. Maar in het middelbaar hebben sommige klassen soms maanden achtereen geen les voor bepaalde vakken. Op die manier is het dan ook quasi onmogelijk om voor die vakken een examen te organiseren, klinkt het bij directeurs. Vier op de tien middelbare scholen zijn daardoor genoodzaakt examens te schrappen of op een andere manier te organiseren.