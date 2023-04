Sensoa komt met nieuwe leerlijnen om leerkrachten te ondersteunen

Is het gepast dat een leerling van 9 jaar weet wat menstruatie is? Wil een leerling van zes jaar meer weten over de verschillen tussen jongens en meisjes? En hoe zit dat met leerlingen met een mentale beperking? Sensoa werpt in het persbericht enkele van de vragen op waarmee leerkrachten worden geconfronteerd. Op basis van nationaal en internationaal onderzoek en verwijzend naar de minimumdoelen ontwikkelde Sensoa vier leerlijnen: twee voor het basisonderwijs en twee voor het secundair onderwijs, telkens het regulier en het buitengewoon onderwijs.