Staking bij AB InBev in Leuven, Luik en Hoegaarden: «Directie krijgt miljoenen, wij willen deel van de koek»

Premie en werkdruk

Daarnaast ligt de werkdruk volgens de vakbondssecretarissen te hoog. «Er wordt al jaren zwaar bespaard op personeel. Mensen gaan op pensioen, maar worden niet vervangen. We moeten almaar meer werken met minder mensen.» Tegelijk vragen ACV en ABVV meer voorwaarden voor ’werkbaar werk’, ook voor de oudere werknemers, en gaat hun ongenoegen over een «gebrek aan investeringen» in de infrastructuur.

Directie betreurt staking

«We betreuren dat, ondanks de lopende gesprekken, er een staking is ontstaan bij een deel van het personeel in de brouwerijen, distributiecentra en bij onze technische horecateams», zegt de directie van AB InBev in een schriftelijke reactie. «Er stond volgende week reeds een opvolgend overleg gepland met de betrokken werknemers. We hopen via constructief overleg deze situatie snel op te lossen.»