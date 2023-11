Zelfrijdende taxi’s floppen: Cruise haalt al zijn wagens van de straat na ongeval

Het ongeval dateert van begin oktober in San Francisco. Daarbij werd een voetgangster enkele meters meegesleurd door een zelfrijdende taxi van Cruise. De vrouw was eerst aangereden door een ander voertuig, waarbij ze onder de wielen van de robottaxi terechtkwam.

Taxi reed verder

Blijkbaar is de software zo geprogrammeerd dat de zelfrijdende voertuigen zich bij een botsing aan de kant zetten om het verkeer niet te hinderen. De taxi had wel geremd toen de voetgangster onder de wielen terechtkwam, maar reed toch nog zes meter verder aan een snelheid van zo’n 11 kilometer per uur, blijkt uit het ongevallenrapport.