Steeds meer mensen sluiten huwelijkscontract af

Niet langer teken van wantrouwen

En dat gebeurt dus vaker. Vorig jaar werden 14.289 nieuwe huwelijkscontracten afgesloten, zegt notaris.be. Dat waren er bijna een vijfde meer dan in 2021, maar toen was er door corona een dip in de cijfers. Tegenover 2018 gaat het om een toename met 3 procent.

Er worden ook steeds meer bestaande huwelijkscontracten gewijzigd. Dat gebeurde in 2022 meer dan 25.000 keer. Nieuwe en gewijzigde contracten samengeteld, werd er vorig jaar 40.000 keer aangeklopt bij de notaris, zo stond dinsdag ook in de Mediahuis-kranten. Dat is een stijging met 12 procent, zowel in vergelijking met 2021 als met 2018.

«Vroeger werd het opstellen van een contract als een teken van wantrouwen beschouwd, maar nu kijkt men daar helemaal anders naar», zegt Jelle Van Hove van notaris.be in de kranten. «Mensen trouwen bewuster. En dat is alleen maar goed, want dat wijst erop dat er tenminste over nagedacht en gesproken is. Zo kan je kijken welk stelsel het best overeenkomt met jouw wensen en noden. Een echtscheiding of pluskinderen zijn veel normaler dan vroeger, dat zijn zaken waar je over moet nadenken.»