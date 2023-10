Studie: «Vlaams Belang heeft meest baat bij opkomstplicht»

De onderzoekers vroegen in 2019 aan de deelnemers van de studie of ze nog zouden gaan stemmen voor het parlement, als het niet langer verplicht zou zijn. De helft van de Vlamingen (50,2%) gaf aan nog steeds altijd te zullen deelnemen aan de verkiezingen, terwijl 21,6% definitief zou afhaken.

Onder de verschillende groepen van kiezers vallen de Groen-kiezers op door hun toewijding: 74% zei altijd te blijven stemmen. Open Vld-kiezers (58,7%) en, toen nog, sp.a-kiezers (59,4%) scoorden ook iets hoger dan gemiddeld.

Derde VB-stemmers haakt af

Een tegenovergestelde conclusie is te vinden bij het electoraat van Vlaams Belang. Slechts 36,3% zou nog elke verkiezing gaan stemmen, terwijl 34,8% zei volledig af te haken en nooit meer naar de stembus te trekken.

Vlaams Belang wist bij de Kamerverkiezingen van 2019 wel opvallend veel jonge kiezers te overtuigen, bleek nog uit de studie. 23,6% van de jongeren kleurde het bolletje van de extreemrechtse partij, tegenover 16,1% in het algemeen. De grote verliezer bij de jonge kiezers was de CD&V, die slechts 7,9% van de jongeren kon overtuigen.

In 2019 kwam 15% van alle kiezers of niet opdagen om te stemmen, of stemde ongeldig of blanco. Moest de opkomstplicht afgeschaft worden, gaf 61,3% van deze groep aan nooit meer te gaan stemmen. «Deelname van kiezers aan de verkiezingen zal in de toekomst het electorale lot van verschillende partijen bepalen», stellen de onderzoekers. De opkomstplicht is bij de komende gemeenteraadsverkiezingen voor het eerst afgeschaft in Vlaanderen.

Vooral jonge kiezers blanco

Het zijn eerder jonge kiezers (tussen 18 en 34 jaar) en ouderen die blanco of ongeldig stemmen of helemaal niet gaan stemmen. Het gaat voornamelijk om mensen die kortgeschoold zijn, ongeschoolde arbeiders of mensen zonder job. Op andere vlakken, bijvoorbeeld levensbeschouwing of gender, is de groep wel een doorsnede van de bevolking.

«De groep ligt qua waarden dicht bij Vlaams Belang-kiezers, op enkele uitzonderingen na», vertellen de onderzoekers. «De niet-stemmers zijn politiek cynisch en populistisch, ze hebben weinig vertrouwen in de medemens en zijn voorstander van harde repressie. Maar, in tegenstelling tot Vlaams Belang-kiezers, is deze groep niet uitgesproken tegen de komst van immigranten en identificeren zij zich niet uitgesproken enkel als Vlaming.»

