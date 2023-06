TikTok nadert Instagram als belangrijkste nieuwsmedium voor jongeren

TikTok is aan een stevige opmars bezig als belangrijkste nieuwsmedium bij jongeren. Dat blijkt uit de Nieuwsbarometer 2023. Ondanks twijfels bij de overheid over de betrouwbaarheid van dat platform, dat in handen is van het Chinese Bytedance, hebben jongeren er weinig moeite mee als doorgeefluik voor nieuws.