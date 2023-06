Universiteit Gent raakt 50 examens kwijt: «Poetspersoneel was allicht te ijverig»

Het is de nachtmerrie van iedere student: het examen waarvoor je dagenlang blokte, raakt verloren. Het overkwam een vijftigtal studenten Communicatiewetenschappen aan de universiteit van Gent. Hun docent liet deze week via mail weten dat hun examen ‘Sociale Marketing’ nergens meer te vinden is: «De kopijen zijn niet meer terug te vinden op mijn bureau. De examens waren verbeterd, maar de punten waren nog niet ingegeven», aldus de docent.