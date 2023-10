Van Mooigem tot Pajottegem: Deze 5 namen komen in aanmerking voor nieuwe Pajotse fusiegemeente

Glooiingen, Heidemark, Mooigem, Pajottegem of Reinsberge. Eén van die vijf namen wordt de naam van de nieuwe Pajotse fusiegemeente die Gooik, Galmaarden en Herne tegen het einde van het jaar zullen vormen. Dat is maandag bekendgemaakt op een persconferentie.

Inwoners van de drie gemeentes, met elk een CD&V-burgemeester een het roer, konden tussen 27 juni en 15 september voorstellen doen voor de nieuwe naam. Er werden 1.230 voorstellen ingediend. Na een eerste selectie, waarbij onder meer dubbele namen, namen die aanstootgevend waren of al grappend werden ingediend of namen die verwezen naar een van de gemeentes, er werden uitgehaald, bleven 400 unieke inzendingen over.

Glooiingen en «mooie» streek

Een lokale jury, per gemeente, selecteerde allereerst maximum 20 namen. Die lijst belandde op 48 unieke namen. Een jury heeft nu een selectie van vijf overblijvers uit die 48 gepuurd. Glooiingen verwijst naar het typische glooiende landschap van de drie gemeentes. Heidemark is een samensmelting van de Kesterheide in Gooik en de rivier de Mark, die door Herne en Galmaarden vloeit.

Mooigem verwijst naar «hoe mooi» het is om in de gemeente en de streek te wonen. Pajottegem speelt in op de streek van de drie besturen: het Pajottenland. Reinsberge tot slot is een verwijzing naar het punt waar de drie gemeentes gezamenlijk grenzen. Op de historische Ferrariskaarten vindt men op dat punt namelijk de naam Reinsberge terug.

«De namen die voorliggen hebben allemaal een eigen karakter en betekenis», zegt Kris Poelaert, burgemeester van Herne. «Ze passen allemaal bij de nieuwe gemeente en de gedeelde identiteit.»

Bekendmaking op 14 december

Elke inwoner die ouder is dan 16 jaar kan stemmen op zijn of haar favoriete naam. Stemmen kan van 1 tot en met 15 november via de website www.groeienomkleinteblijven.be of via formulieren in de bibliotheken en gemeentehuizen. De uitslag van de stemming is bindend: de naam met de meeste stemmen wordt effectief de naam van de fusiegemeente.

In december wordt de definitieve beslissing tot een fusie genomen door de drie gemeenteraden. Op 14 december wordt de nieuwe naam officieel bekendgemaakt.

De nieuwe gemeente in het Pajottenland zal 25.000 inwoners tellen en ongeveer 120 vierkante kilometer groot worden. Het aantal gemeentes in Vlaams-Brabant gaat nadien van 65 naar 63.

