Verdachte investeringen van groep Belgen in Kaapverdisch resort worden onderzocht

Het Leuvense parket heeft een gerechtelijk onderzoek geopend naar de investeringen die een groep Belgen deed in een luxeresort in Kaapverdië. Dat meldt VRT Nieuws en het nieuws wordt bevestigd door het Leuvense parket. Eerder was al een opsporingsonderzoek geopend na een klacht bij het parket, nu is er ook een klacht met burgerlijke partijstelling ingediend, zo meldt het parket: «Beide klachten zijn samengevoegd en een onderzoeksrechter zal het onderzoek nu leiden.»

In april bracht het programma ’Pano’ van de VRT al een reportage over het resort. Tussen 250 en 350 Belgen investeerden in totaal naar schatting 60 miljoen euro in het luxeresort «White Sands» op het eiland Boa Vista, voor de kust van Senegal. Vaak investeerden ze honderdduizenden euro’s in een kamer van het resort.

Die investering werd aangeboden door een netwerk van makelaars in België, waarvan een makelaar in Vlaams-Brabant de hoofdmakelaar was, en die rendementen van 7 tot 12% per jaar beloofden. Het luxeresort werd echter nooit afgewerkt, en uit de reportage bleek dat het geld van de Belgen voor een groot deel opging aan commissies voor verkopers, aan verkoop en distributie, en maar beperkt naar de bouw zelf ging.

Onderzoek opnieuw gestart

Nog volgens de VRT voert ook de Economische Inspectie een onderzoek naar de zaak. De Economische Inspectie kreeg al in 2022 10 meldingen binnen over het resort, maar sloot die zonder gevolg af. Op basis van nieuwe elementen die bleken uit de reportage in april, werd het onderzoek echter opnieuw opgestart.

Tenslotte loopt ook bij het Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars nog een onderzoek naar de Belgische makelaar. De makelaar werd in juli al voor twee weken effectief geschorst na een klacht van een gedupeerde, maar die zaak ging enkel over fouten in reclameboodschappen van de makelaar en niet over de grond van de zaak, aldus nog de VRT.

Lees ook Zaak Schild & Vrienden onbepaald uitgesteld omdat Van Langenhove rechtbankvoorzitter weg wil