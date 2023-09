Zaak Schild & Vrienden onbepaald uitgesteld omdat Van Langenhove rechtbankvoorzitter weg wil

Voorleggen aan voorzitter

Het gaat om een verdelingsincident, zegt persrechter Laurence De Rudder. «Dit betreft een incident met betrekking tot de verdeling van de zaak onder de kamers van eenzelfde rechtbank. Het bijzonder reglement van de rechtbank bepaalt het aantal kamers en hun bevoegdheid. In het geval van een verdelingsincident bepaalt artikel 88 van het Gerechtelijk Wetboek dat het dossier moet worden voorgelegd aan de voorzitter van de rechtbank, die oordeelt of de zaak anders moet worden toegewezen en het openbaar ministerie wordt tezelfdertijd hiervan op de hoogte gebracht.»

Uitspraak binnen acht dagen

Het parket Oost-Vlaanderen was een strafonderzoek gestart naar aanleiding van een «Pano»-reportage op 5 september 2018. Die toonde aan dat in geheime chatgroepen van Schild & Vrienden racistische en antisemitische berichten gedeeld werden. In juni 2019 werd Dries Van Langenhove officieel in verdenking gesteld. De Schild & Vrienden-oprichter werd vrijgelaten onder voorwaarden en moest onder meer een geleid bezoek volgen aan de Kazerne Dossin in Mechelen.