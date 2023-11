Verdachte opgepakt in onderzoek naar dood advocate Claudia Van Der Stichelen

Opsporingsbericht

De verdachte was te voet vertrokken, volgens de politie vermoedelijk richting Markt in Sint-Lievens-Houtem. De man was gekleed in een groene of blauwe overall of stofjas en droeg een grijze of donkerkleurige rugzak. «De man is vermoedelijk tussen de 60 en 65 jaar oud. Hij is 1,80 meter groot, normaal gebouwd, kalend met kort grijs haar en is Vlaamstalig», stelde de federale politie in een opsporingsbericht.