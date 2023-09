Verdachte van steekpartij verschijnt in campagnefilmpje voor Antwerpse politie: «Hoogst ongelukkig»

De Antwerpse lokale politie gaat een campagnefilmpje rond veiligheid in het verkeer voorlopig niet meer gebruiken, nu blijkt dat een van de acteurs erin wordt verdacht van poging doodslag en daarvoor ook binnenkort voor de rechtbank moet verschijnen. Dat zegt Gazet Van Antwerpen. De politie bevestigt het nieuws en noemt de situatie «hoogst ongelukkig». Ze benadrukt dat ze zelf om privacyredenen weinig informatie heeft over de acteurs die het ingehuurde reclamebureau gebruikt.

Het filmpje draait rond drogredeneringen van weggebruikers die door de politie worden betrapt op verkeersovertredingen. Een van die weggebruikers is een jongeman die samen met een vriend op één step staat - wat niet mag. In werkelijkheid is de acteur Anis A., een man naar wie het Antwerpse parket onlangs een onderzoek over poging doodslag afrondde.

Anis A. zou in 2021 betrokken zijn geraakt bij een steekpartij in Barcelona, en daarbij enkele vrienden hebben aangevallen en verwond. Een van de slachtoffers diende later in ons land klacht in. De zaak komt binnenkort voor de rechtbank.

Backgroundcheck mocht niet

De Antwerpse politie was al die tijd niet op de hoogte van het onderzoek naar de acteur in haar campagnefilmpje. Dat filmpje werd in opdracht van de politie gemaakt door een reclamebureau, en zij laten de politie vooraf enkel wat beeldmateriaal en de voornaam van potentiële acteurs zien. «Wij doen/mogen dan geen uitgebreide backgroundcheck doen, aangezien het geen opnames zijn op een politielocatie en de acteurs ook geen politiemensen spelen», zegt woordvoerder Willem Migom.

Anis A. blijft intussen onschuldig zolang hij niet is veroordeeld, maar de politie gaat het filmpje in kwestie voorlopig niet meer gebruiken.

