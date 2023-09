Vlaamse regering heeft begrotingsakkoord

De Vlaamse regering heeft zaterdagavond een akkoord bereikt over de begroting. Dat meldt Vlaams minister-president Jan Jambon. Welke investeringen en besparingen de regering-Jambon precies plant, zal de regeringsleider maandag toelichten in zijn Septemberverklaring.

De Vlaamse regering werkte de hele zaterdagnamiddag verder aan de begroting. Maandag wordt minister-president Jan Jambon in het Vlaams Parlement verwacht voor zijn Septemberverklaring. Die verklaring bevat traditioneel de centrale beleidslijnen voor het komende jaar en de contouren van de begroting.

«We hebben een akkoord»

Na een dag «vlot en constructief» onderhandelen kon Jambon zaterdagavond rond 22.30 uur melden dat er een akkoord was. «We hebben een akkoord! De Vlaamse Regering heeft zopas overeenstemming bereikt over de opmaak van de begroting en een aantal belangrijke beleidsmaatregelen voor de volgende jaren. Tekst en uitleg maandag tijdens de Septemberverklaring in het Vlaams Parlement», zo meldde Jambon zaterdagavond op X, het vroegere Twitter.

Kinderopvang

Het is onder meer uitkijken naar hoeveel de regering-Jambon precies zal vrijmaken voor de kinderopvang. Regeringspartij CD&V had daarvoor een voorstel van 330 miljoen euro op tafel gelegd.

Ook de andere regeringspartijen wilden extra investeren in de kinderopvang. Maar de vraag is op welk cijfer er nu geland is, hoe de middelen zullen verdeeld worden (gezinsopvang/groepsopvang) en welke andere voorstellen het zullen halen, zoals bijvoorbeeld de invoering van logistieke medewerkers of flexijobs.

Waar besparen?

Andere vraag is waar de regering precies zal besparen om de investeringen in de kinderopvang en in andere uitgaven te bekostigen.

Voorlopig zijn er over de inhoud van het akkoord nog geen details bekend. «Goed samengewerkt!», bericht viceminister-president Hilde Crevits op X. «Meer details volgen», klinkt het nog. Volgens Open VLD-viceminister-president Bart Somers is er «constructief en hard gewerkt, in goede verstandhouding». «Een sterk akkoord! Werken belonen, werken mogelijk maken en mensen die steun verdienen beter helpen», schrijft hij op X.

