Voor het eerst minder dan 100 stuks brievenpost per jaar voor doorsnee Belg

Het volume brievenpost is in 2022 voor het eerst onder de kaap van honderd stuks per inwoner gezakt. Bovendien was er voor het eerst een daling van het aantal verzonden pakjes, al gaat het weliswaar om een kleine daling na twee jaren van forse groei in coronatijden. Dat leert het jaarlijkse ’postaal observatorium’ van postregulator BIPT donderdag.

De evoluties zijn al langer gekend in postland. Jaar na jaar sturen we in digitale tijden minder traditionele brievenpost, terwijl pakjes dankzij e-commerce en dies meer steeds aan belang winnen voor bpost en de andere postoperatoren actief in ons land.

Die evolutie sijpelt min of meer door in het nieuwste observatorium van de markt voor postactiviteiten. Bij de brievenpost sneuvelt dus de symbolische honderdkaap. Het aantal persoonlijke brieven, facturen, kaartjes ... maar ook geadresseerde reclame en internationale post ging 7,8 procent lager van 101 postitems per inwoner in 2021 tot 93. In ruim zes op de tien gevallen ging het om een brief of kaartje, terwijl geadresseerde reclamezendingen hier bijna een derde vertegenwoordigen.

Negatieve evolutie

Pakjes en expreszendingen zijn intussen goed voor 66 procent van de omzet in de secor. Het aantal zendingen klokte in 2022 af op 362 miljoen pakjes en expresszendingen. Maar er is een negatieve evolutie tegenover het jaar voordien: -0,6 procent. «Dit staat in schril contrast met de groei van 8,6 procent uit 2021 en uiteraard nog meer met de recordstijging van liefst 44,5 procent uit 2020», dixit het BIPT.

Alles samen kende de postmarkt qua omzet amper groei, een gevolg van de hoge inflatie die een rem zette op de sector. De omzet nam 0,6 procent toe tot bijna 3,5 miljard euro. In 2021 was er nog 10,5 procent omzetgroei, in 2010 nog 16,2 procent. De tweecijferige omzetgroei van de voorbije jaren is komen stil te vallen, klinkt het.

