COOL. Britse post doet eerste verzendingen per drone

Minder uitstoot

Omdat de eilanden dicht bij elkaar liggen, hoeft de postdienst geen toestemming te vragen. In het huidig wettelijk kader kan dat ook voor vluchten uit het zicht van de dronepiloot. Op deze manier vermijdt Royal Mail problemen door afgeschafte ferry’s of luchtleveringen. Bovendien creëert een drone minder uitstoot.

Dit is niet het eerste experiment van postlevering via de lucht in Schotland. Al in de jaren dertig van de vorige eeuw probeerde een Duitse raketbouwer twee maal om brieven te leveren tussen Harris en Scarp. Beide raketten ontploften.