ZO kan je via je Apple Watch de camera van je gsm bedienen (video)

Sarah Skayta deelde de revelatie met de wereld via Tiktok. In de video is te zien hoe ze zichzelffilmt met haar frontcameratijdens het rollerskaten tot haar plots gevraagd wordt waarom ze zichzelf niet filmt met haar backcamera, die van betere kwaliteit is. Sarah legt uit dat ze wil weten wat ze filmt, en dat kan niet met de backcamera. Haar verbazing is groot wanneer de man uitlegt dat dat wél kan, namelijk met haar Apple Watch.