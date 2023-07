«Apple snijdt in aantal geplande Vision Pro-brillen»

Een Filipijns reclamebureau gaat door het stof nadat bleek dat het beelden van andere landen in een promofilmpje had gesmokkeld om toeristen naar de archipel in Zuidoost-Azië te lokken. In de promovideo zijn onder meer beelden uit Zwitserland, de Verenigde Arabisch Emiraten en Indonesië te zien. De video werd gelanceerd als onderdeel van de nieuwe nationale ‘Love the Philippines’-toerismecampagne.