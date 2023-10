Vooruit betaalde medewerkster duizenden euro’s om te zwijgen over seksueel grensoverschrijdend gedrag

De vrouw werd in mei 2021 op café na een huwelijksfeest van een collega aangerand door een andere collega, nadat ze eerder al ongepaste berichten van hem had gekregen. Het slachtoffer trok aan de alarmbel bij de partijtop, maar werd op 19 september 2022 ontslagen door partijvoorzitter Conner Rousseau, officieel omdat ze niet meer naar behoren functioneerde. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen wilde naar de rechtbank trekken, maar de partij bood de vrouw een volgens Het Nieuwsblad aanzienlijke som zwijggeld. Volgens verschillende bronnen gaat het om «vele duizenden euro’s» aan «aanvullende opzeggingsvergoeding».

Volgens de krant had de vrouw de rechtszaak wellicht gewonnen. Ze diende immers een klacht in bij Cohezio, een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, nadat ze slachtoffer werd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Nadat zo’n klacht is ingediend, geldt volgens de Welzijnswet een ontslagverbod.

«Eenzijdige versie»

Vooruit noemt het verhaal in Het Nieuwsblad «onvolledig en gebaseerd op een eenzijdige versie van de feiten». De partij geeft geen details vrij uit individuele dossiers van werknemers of ex-werknemers, maar benadrukt dat het ontslag in kwestie «louter het gevolg is van een opeenvolging van negatieve evaluaties». Op de melding van grensoverschrijdend gedrag is volgens Vooruit «zorgzaam en correct gereageerd». «De betrokkene heeft te allen tijde de ondersteuning gekregen die ze vroeg en de aangeklaagde is ontslagen. Vooruit heeft altijd haar verantwoordelijkheid genomen.»