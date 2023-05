VTM GO krijgt betalende versie

VTM breidt zijn streamingplatform VTM GO uit met een betalende optie waardoor zonder reclame kan worden gekeken. Een abonnement kost 4,95 euro per maand, zo meldt de commerciële omroep.

De helft van de Vlamingen heeft volgens DPG Media, de groep boven VTM, een account op VTM GO. Wekelijks kijken meer dan een half miljoen mensen. Tot nu toe konden programma’s via VTM GO enkel met advertenties worden afgespeeld. Dat verandert via de abonnementsformule VTM GO+.

Familie in preview

Voor 4,95 euro per maand of 47,4 euro per jaar kunnen klanten van VTM GO+ niet alleen zonder reclame naar het VTM-aanbod kijken, ze kunnen ook een beperkt aantal reeksen volledig bingewatchen voor ze op een van de VTM-zenders te zien zijn. Liefhebbers van soaps zoals ’Familie’ en ’Lisa’ zullen op zaterdag telkens alle afleveringen van de volgende week al kunnen bekijken in preview. Tot slot zullen de betalende gebruikers ook programma’s kunnen downloaden om onderweg te bekijken zonder internetverbinding.

VTM GO vs. Streamz

In het buitenland hebben commerciële zenders al gelijkaardige betalende diensten gelanceerd. Toch is de zet van VTM nog enigszins verrassend omdat DPG Media al samen met Telenet het betalende platform Streamz heeft. Die streamingdienst kost 11,95 euro per maand.

Streamz en VTM GO zijn complementair, benadrukt Dirk Lodewyckx, algemeen directeur radio, tv en streaming bij DPG Media. «Er is maar 5% overlap en we maakten heldere afspraken», legt hij uit. DPG Media bracht zijn Streamz-partner Telenet vooraf op de hoogte van de plannen en die vond het «geen probleem», aldus nog de directeur.

Reclame blijft belangrijk

VTM-programma’s zonder reclame bekijken is tegenwoordig moeilijker dan vroeger. De commerciële zenders wisten de grote telecomoperatoren er immers na een jarenlange strijd van te overtuigen reclame niet langer op elk moment doorspoelbaar te maken op hun decoders.