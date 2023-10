We blijven relatief groot vertrouwen houden in de wetenschap

Vlamingen hebben nog steeds een relatief groot vertrouwen in de wetenschap. Dat blijkt uit de jaarlijkse Wetenschapsbarometer van het Vlaamse Departement Economie, Wetenschap en Innovatie. Bijna 80% van de bevraagde Vlamingen vertrouwt wetenschap «heel erg» of «eerder wel», en dat is vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Het Departement EWI peilt sinds 2018 elk jaar naar de Vlaamse kennis en het vertrouwen in wetenschap en wetenschappers. De resultaten daarvan bleven de voorbije jaren min of meer stabiel. Zo geeft ook dit jaar ongeveer twee derde van de Vlamingen aan geïnteresseerd te zijn in wetenschap. Ongeveer hetzelfde aandeel geeft aan dat de wetenschap niet beperkt mag zijn in onderwerpen, en drie kwart vindt dat de overheid wetenschappelijk onderzoek moet subsidiëren. Die laatste groep is met 6% toegenomen in vergelijking met 2022.

Vertrouwen blijft hoog

Ook het algemene vertrouwen in de wetenschap blijft hoog. Ruim 77% van de bevraagde Vlamingen geeft aan dat hij of zij wetenschap en onderzoek in het algemeen «heel erg» (16,1%) of «eerder wel» (61,4%) vertrouwt. Dat ligt in lijn met de resultaten van de voorbije jaren. Slechts 6% zegt de wetenschap «eerder niet» te vertrouwen, helemaal niemand gaf aan «helemaal niet» te vertrouwen op onderzoek.

Individuele wetenschappers worden minder vertrouwd

Individuele wetenschappers kunnen veel minder op het vertrouwen van de Vlaming rekenen. In 2023 gaf ongeveer de helft van de Vlamingen aan dat ze het «eerder wel» of «helemaal» eens zijn met de stelling dat je erop kunt vertrouwen dat het klopt wat wetenschappers zeggen. Dat ligt in de lijn met de voorbije jaren, maar is wel gevoelig meer dan in 2018 en 2019, toen slechts 39% positief antwoordde op die stelling.

Vlaams minister van Economie Jo Brouns (CD&V) concludeert dat wetenschappers misschien nog niet toegankelijk genoeg communiceren. «Daarom investeer ik jaarlijks 11,3 miljoen euro in wetenschapscommunicatie waarbij ik van wetenschappers verwacht dat ze op een laagdrempelige manier communiceren over hun onderzoek. Op die manier wil ik wetenschap én de wetenschapper achter het onderzoek tot in de huiskamers brengen», zegt hij.