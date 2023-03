Zestigtal activisten blokkeert ingang van landbouwforum in Brussel

De actievoerders ketenden zich aan het Square-congrescentrum, vlakbij het Centraal Station in Brussel, vast aan fietsen en koffers gevuld met beton. Op die manier blokkeerden ze de hoofdingang van het centrum. Deelnemers aan het forum konden via een andere ingang naar binnen gaan.

Hypocrisie

Ontmoetingsplaats

Het Forum for the Future of Agriculture omschrijft zich op zijn website als «een ontmoetingsplaats om te debatteren over duurzame landbouw en milieu-uitdagingen». Voor de conferentie dinsdag in Brussel zijn sprekers aangekondigd als vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans, Eurocommissaris voor Milieu Virginijus Sinkevicius en de bekende Britse antropologe, biologe en VN-vredesambassadrice Jane Goodall.