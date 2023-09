Alle Brusselse Nederlandstalige bibliotheken zijn voortaan gratis

Ook komt er een nieuwe huisstijl, zo kondigt Ans Persoons, als VGC-collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd en Sport, vrijdag aan. «Om de bibliotheken efficiënter en slagkrachtiger te maken, keurden alle 19 gemeenteraden van Brussel, de raad van bestuur van Muntpunt en het VGC-College een samenwerkingsovereenkomst goed. Samenwerken in Brussel is geen mission impossible. Met het eengemaakte regioreglement bewijzen we dat verschillende Brusselse overheden de handen in elkaar kunnen slaan in het belang van transparante en laagdrempelige dienstverlening voor de Brusselaars. Ik wil alle Nederlandstalige schepenen dan ook bedanken voor deze samenwerking», aldus Persoons.